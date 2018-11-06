مكة المكرمة 28 صفر 1440 هـ الموافق 06 نوفمبر 2018 م واسأغلقت بلدية العتيبية الفرعية بالعاصمة المقدسة أمس بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري معمل خياطة بداخل عمارة سكنية وحوش يتكون من غرف شعبية قديمة في حي العتيبية تم تهيئته من قبل عمالة وافدة مخالفة لحياكة كتابة الآيات القرآنية بالتطريز مشابهة لمصنع كسوة الكعبة، وتم ضبط أكثر من عشرين رجلا وامرأة وطفلا تم تسليمهم للضبط الإداري لاتخاذ الإجراءات النظامية.وأوضح رئيس البلدية الدكتور وليد مليباري أنه تم إغلاق معمل الخياطة المخالف وتم مصادرة عدد ١٨ مكينة خياطة و ٥ مكائن تطريز و ٣ مكائن تركيب أزارير و ٦ مكائن قص و ١٠ لفات قماش أبيض و ٣٠ بالة من قماش ثوب الكعبة الثقيل وتقدر كل بالة بـ ٣٠ مترا و ٨٠ قطعة من الأقمشة مكتوبة عليها آيات قرآنية و٢٠٠ لفة مكر قصب و ٣٠٠ خيوط ملونة و٢ طاولات كبيرة، بالإضافة إلى عدد ٥ كراتين عبايات نسائية متنوعة.// انتهى //15:43ت م0153