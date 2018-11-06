الرياض 28 صفر 1440 هـ الموافق 06 نوفمبر 2018 م واسأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام المكلف بوزارة الشؤون البلدية والقروية نايف بن ضيف الله العتيبي, أن إنجاز "البلدية الالكترونية" ضمن بوابة بلدي للخدمات الإلكترونية، يجسد حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الحياة والازدهار في أنحاء المملكة كافة , لتستجيب لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتحقيق سعادة المجتمع.وكشف العتيبي أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بصدد تنفيذ حملة إعلامية متكاملة عبر وسائل الإعلام التقليدي والحديث، للتعريف بماهية البلدية الإلكترونية وما تقدمه من خدمات، وما تحققه من أهداف لكافة الأطراف المعنية ( الحكومة، المستثمر، المقاول، المواطن).وأوضح أن البلدية الالكترونية تمثل منصة إلكترونية موحدة للخدمات البلدية يقدم من خلالها القطاع البلدي 55 خدمة الكترونية بإجراء موحد دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الأمانة او البلدية، لافتاً أنه تم تفعيل هذه الخدمات في الأمانات والبلديات كافة وفق متطلبات موحدة، في جميع مناطق ومحافظات المملكة.وقال العتيبي, أن إنجاز البلدية الإلكترونية يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تطوير منظومة العمل الإداري وتنظيم سير إجراءات العمل, تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - الرامية إلى تعزيز مفاهيم الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات الكترونياً تيسيراً على المستفيدين والارتقاء بما يقدم لهم من خدمات.وأشار مدير عام العلاقات العـامــة والإعلام المكلف بوزارة الشؤون البلدية والقروية, إلى أن نظام "بلدي" الإلكتروني يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة، وتفعيل دور المواطن كشريك فاعل في التنمية، مبيناً أن الوزارة أصدرت خلال الأمانات والبلديات المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، حتى الآن (178587) رخصة مهنية، و(27694) رخصة إنشائية، فيما بلغ إجمالي القرارات المساحية الصادرة من الوزارة وأجهزتها التنفيذية (28975) قراراً.// انتهى //15:44ت م0155