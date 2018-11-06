الطائف 28 صفر 1440 هـ الموافق 06 نوفمبر 2018 م واسأزاحت بلدية تربة 13 تجمعاً مائياً في الشوارع والطرق الرئيسة والأحياء بالمحافظة, وذلك ضمن جهود احتواء أثار مياه الأمطار وتصريفها، كما جهزت البلدية فرقة متخصصة لأعمال الطوارئ جرى تدعيمها بمعدات وآليات الشفط والكسح والمعالجة تحسباً لأي تداعيات قد تنجم عن السيول.وأوضحت البلدية أنها استعدت لموسم الأمطار، ولديها فرق للتدخل وقت الحاجة وجرى معالجة المستنقعات وردمها, بالإضافة إلى رش التجمعات المائية ومتابعة التكاثر الحشري، بمتابعة رئيس بلدية تربة محسن بن غازي العتيبي أعمال فرق العمل الميداني من خلال الوقوف والمباشرة للبلاغات الواردة.وبينت البلدية أنها تعاملت خلال الأيام الماضية مع 13 تجمعاً لمياه الأمطار من خلال شفط المياه وفتح الطرق وردم المستنقعات، فيما جرى رش 10 مستنقعات وتجمع لمياه الأمطار للقضاء على بؤر التكاثر الحشري.// انتهى //15:47ت م0157