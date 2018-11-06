ينبع 28 صفر 1440 هـ الموافق 06 نوفمبر 2018 م واساستكملت إدارة تعليم ينبع إجراءاتها في إطار الاحتفال بيوم الجودة العالمي 2018 م الذي يوافق هذا العام يوم الخميس ٣٠ صفر ١٤٤٠هـ الموافق ٨ نوفمبر٢٠١٨م المقام بشعار "الجودة داعمة وبفخر" .ووجه مدير التعليم بالمحافظة محمد بن عبدالله العقيبي, مكاتب التعليم والأقسام ومدارس التعليم "بنين -بنات" بتفعيل يوم الجودة في التعليم مع التأكيد على استثمار الاحتفاء بالأيام العالمية للجودة في بناء ممارسات الجودة والحرص على عدم الهدر في المناشط و الفعاليات.من جانبه, أوضح رئيس قسم الجودة وقياس الأداء بتعليم ينبع عبدالرحمن الأحمدي، أن الإدارة عملت على إعداد خطة إجرائية لتفعيل يوم الجودة في المدارس بمشاركة الإدارات ذات العلاقة لمشاركة الميدان التربوي في يوم الجودة العالمي، بهدف الإسهام في نشر ثقافة الجودة والتميز وتعزيز التوجهات نحو تطبيقها في التعليم العام.من جهتها, أشارت مساعدة رئيس قسم الجودة وقياس الأداء بسمة عصمت إلى أن الاحتفاء بيوم الجودة في التعليم يهدف إلى نشر ثقافة الجودة، والتركيز على الجودة وقياس الأداء، ومعايير الاعتماد التربوي, وإنشاء وتشجيع الفرص داخل بيئات التعلم لممارسة الطلاب لأنشطة مرتبطة بالجودة ليكملوا مسيرة التنمية والتطور و يشاركون في صناعة وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر وفق الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030.يذكر أن الإدارات والأقسام والمدارس بالمحافظة تفاعلت مع الاحتفاء باليوم العالمي للجودة 2018م، من خلال تفعيل الأنشطة والدورات والنشرات التعريفية والبرامج التثقيفية، وورش العمل التوعوية بأهمية هذا اليوم وانعكاس العمل بجودة وإتقان على بيئة العمل التعليمية.// انتهى //15:48ت م0158