جدة 28 صفر 1440 هـ الموافق 06 نوفمبر 2018 م واسأقام مركز التدريب بميناء جدة الإسلامي أمس، ورشة عمل بعنوان "صناعة المبادرات" أدارها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ثامر باعظيم، بحضور مدير عام الميناء الكابتن عبدالله بن عواد الزمعي، والمدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور الحسن آل المناخرة.وتهدف الورشة إلى تعلم مهارات صناعة المبادرات ابتداء من تحديد الخدمات المراد تطويرها ومعالجتها، إلى جانب آلية ابتكار الأفكار القابلة للتطبيق ذات الأثر الفاعل، وانتهاء بوضع الخطة الزمنية لتنفيذ المبادرات وتقييمها.يذكر أن الميناء يسعى إلى تقديم مبادرات نوعية تعكس الدور الريادي الذي يقوم به في خدمة ضيوف الرحمن، ما يسهم في تحقيق أهداف ملتقى مكة الثقافي هذا العام، تحت شعار "تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة".// انتهى //15:49ت م0159