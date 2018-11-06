الباحة 28 صفر 1440 هـ الموافق 06 نوفمبر 2018 م واسنشرت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة بياناً عن حالة السدود بالمنطقة، وذلك نظرًا لما تشهده المنطقة من أمطار غزيرة خلال هذه الأيام.وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لمياه الباحة أحمد بن حمدان الغامدي أنه زاد منسوب سد المضمات إلى ١متر، ومدهاس إلى ١.٥متر ، والمشاريف ٤أمتار ، وجرب ٥ أمتار ، وثراد ٢متر ، وبيده ١.٣٥متر ، والأحسبة ١متر ، والملح ١.٥متر ، وعليك ٤.٤متر ، ودوقه ٣.٨متر ، والملد ٢.٢متر ، والضحيان ٥ أمتار ، والجنابين ٨٣سم، والقمع ١متر ، والهيجه ٤ أمتار ، والجحافين ٣.٥متر ، والظروة ٤.٨متر ، والعريشينن ٧سم، والطلقيه ٥٦ سم، وزقط ٣ أمتار ، والعفارة ٢متر ، والمرزوق ٦.٢متر ، وماطوة ٦سم، والحبيس ٧.٨ متر ، والرتق ١متر .وأكد الغامدي أنه جرى فتح عدد من السدود لتخفيض مناسيبها، وذلك بالتنسيق الدائم مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.من جهتها, دعت مديرية مياه الباحة المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي أثناء فتح السد والتقيد بتعليمات الدفاع المدني، والاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.// انتهى //15:50ت م0160