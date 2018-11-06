الخرطوم 28 صفر 1440 هـ الموافق 06 نوفمبر 2018 م واساستقبل الرئيس السوداني عمر البشير بالخرطوم اليوم، وزير الدفاع التركي الجنرال خلوصي أبكار، الذى يزور السودان حالياً.وأكد البشير خلال اللقاء متانة العلاقات بين البلدين، وحرص السودان على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة.وأوضح رئيس الأركان المشتركة السوداني الفريق أول ركن الدكتور كمال عبدالمعروف في تصريح صحفي: أن اللقاء يأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين جيشي البلدين وبعد جولة من الزيارات المتبادلة للمسئولين العسكريين بالبلدين، مشيراً إلى أن زيارة وزير الدفاع التركي الحالية للسودان تؤكد أن هناك إرادة سياسية قوية للبلدين للتعاون في مختلف المجالات.// انتهى //15:54ت م0161