بريدة 28 صفر 1440هـ الموافق 06 نوفمبر 2018م واسرفع عدد من المسؤولين ومدراء الإدارات الحكومية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود " حفظه الله " بمناسبة زيارة الميمونة لمنطقة القصيم .وعبروا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية عن فخرهم واعتزازهم بهذا المقدم الميمون ، وعدوها مثالا قويا لمعاني التواصل والتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي لتلمس احتياجات المواطن وتحقيق متطلباته .فقد أكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ضرية فهد بن جنيدل الرشيدي أن أهالي منطقة القصيم يكتنفهم شعور السعادة والفرح والسرور بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - لمنطقة القصيم ، لافتا النظر إلى أن للزيارة وقعا كبيرا وتأثيرا بالغا في نفوس أهالي المنطقة .وقال " إن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة دليل واضح على قربه - ايده الله - من ابنائه المواطنين الذين يبادلونه الحب والوفاء ، وتثبت حرص القيادة الرشيدة على شعبها وتوفير جميع ما يحتاجه .ولفت رئيس المجلس البلدي بمحافظة البدائع عبدالله بن قاعد الديحاني النظر إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة تحمل في طياتها الكثير من الخير ، وتصبُّ في رفعة الوطن وتُلبّي متطلبات التنمية والرخاء ، وتفقد أحوال المواطنين والوقوف على ما من شأنه رفعة وتنمية هذا الوطن .وقال " إن زيارة خادم الحرمين الشريفين - ايده الله - لمنطقة القصيم هي امتدادٌ لذلك الحب بين قادة هذا البلد الأوفياء وشعبهم النبيل ، الذي دائماً ما يثمر بالمزيد من العطاء والتكاتف والمحبة ، وتجديد الطاعة والولاء ، وهو الواقع المشاهد لما وصلت له هذه المنطقة من رقي وتقدم بتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم ، وسمو نائبه.وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي أن الفرحة تغمر القلوب ، والمشاعر تفيض بالسعادة ، بهذه المناسبة الغالية ، وأن الكل مبتهج وتعلو محيّاهم الفرحة وهي بمثابة البشرى التي يتطلّع إليها أهالي المنطقة ، كونها تجسد اجمل معاني التلاحم واهتمام القيادة الحكيمة - اعزها الله - لتدخل البهجة في نفوس أبناء المنطقة .وعد الزيارة أنموذجاً وجانبا من جوانب الرعاية والاهتمام الذي يحظى به الوطن والمواطنون ، وهو ما أصبح جلياً بما يزخر به الوطن الغالي من مظاهر التنمية والازدهار والرخاء ، مؤكدا أن هذه الزيارة ستكون تاريخية وأحد أيّام البناء و النماء في تاريخ المنطقة .وأشار رئيس المحكمة العامة ببريدة إبراهيم بن عبدالله الحسني من جانبه إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين عزيزة على قلوب الجميع ويجسد فيها حرص القيادة الكريمة لكل ما فيه مصلحة للوطن والمواطن في شتى بقاع هذا البلد الكريم، ودعمه - أيده الله - الشخصي لنمو وتقدم وازدهار هذا الوطن العظيم ".وقال " مثل هذه الزيارات المتكررة تجسد التلاحم والتآلف بين الراعي والرعية والحب المتبادل بينهم والولاء والوفاء من المواطنين لولي الأمر وفقه الله " ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم أمن وعز هذا الوطن .// يتبع //00:30ت م0315

من جهته عبر رئيس بلدية الخبراء فهد بن صالح الجلعود عن معاني الحب ومشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة ، وقال " نفتخر بزيارة خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم سلمان الخير والوفاء أطال الله في عمره وبصحبه الكرام " .وأضاف الجلعود " أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي البلدية نتقدم بأسمى عبارات الترحيب بهذه الزيارة الميمونة والمباركة زيارة الخير والعطاء لمنطقة القصيم وأهلها وهي تمثل أقوى معاني التواصل والتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي لتلمس احتياجات المواطن وتحقق متطلباتها والوقوف على مشروعات الخير التي تحقق رغد المواطن وسعادته ورفاهيته .وأشار إلى أن هذه الزيارة تؤكد مدى الاهتمام الذي تحظى به منطقة القصيم من القيادة الرشيدة.وقال رئيس المحكمة العامة ببريدة المساعد عبدالله بن عبدالعزيز السحيمان من جهته " إن هذه الزيارة زيارة ميمونة على قلوب الجميع ، ويتبين فيها كل ما فيه مصلحة للوطن والمواطن في شتى المجالات " .وأضاف " زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة استمرار للعطاء المنقطع النظير من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركه ، وتجسد التلاحم والتآلف بين الراعي والرعية والحب المتبادل بين الحاكم والمحكوم والوقوف على حاجة المواطنين وتلمسها وسد حاجتهم وإدخال السرور عليهم .وسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة وأن يديم عزها ونصرها ورخاءها وأن يحفظ حكامها وولاة أمرها.فيما عبر القاضي بالمحكمة العامة ببريدة عبدالله بن عبدالرحمن الحميضي عن بالغ سعادته وأعتزازه بهذه الزيارة الميمونة .وقال " إن من بشائر الخير على منطقة القصيم زيارة والد الجميع خادم الحرمين الشريفين " حفظه الله " " ، مشيرا إلى أنها تجسد عمق العلاقة بين الراعي والرعية وتلمس حاجة المواطنين من قبل قيادتهم الكريمة ، وهو منهج سار عليه ولاة أمر هذه البلاد - حفظهم الله - وإن الفرحة بالمقدم الميمون لغامرة والبهجة على الوجوه بادية ، سائلا الله تعالى ان يحفظ ولاة الامر وان يعز بهم دينه ويجعلهم مباركين أينما حلوا .وأعرب رئيس مركز سلام نايف بن شمروخ العتيبي من جانبه عن سعادته وسعادة أهالي المركز الغامرة بالزيارة الأبوية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - لمنطقة القصيم .وقال " تتشرف منطقة القصيم باستقبال خادم الحرمين الشريفين، وهي زيارة كريمة تؤكد محبته - ايده الله - لأبناء شعبه وحرصه على تفقد أحوالهم في كل منطقة من مناطق المملكة الغالية " .ورفع رئيس مركز قبة سعود بن محمد الفرم أسمى عبارات الترحيب بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهذه المناسبة .وقال " حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً ، مرحباً بسلمان الحزم والعزم بين محبيه ، وأبنائه ، وإخوانه ، في منطقة القصيم التي انتظرت هذه الزيارة بكل لهفة وشوق ، أهلاً وسهلاً في قلوب تمتلئ بالحب ، وتنبض بالمودة والإخلاص لولي أمرها وقائدها " سائلا الله تعالى ان يحفظ للوطن قيادته الرشيدة ، وان يديم عليه نعمة الامن والامان .// يتبع //00:30ت م0316

فيما أكد رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم مساعد بن عبدالمحسن السيف أن منطقة القصيم وأهالها تعلوهم مشاعر السعادة والفرحة والولاء واللحمة بزيارة خادم الحرمين الشريفين المباركة .وقال " إن زيارة الوالد القائد لأبنائه ترسخ مفهوم تواصل القيادة بمواطنيها واهتمامها بشعبها وحرصها على تلمس احتياجاتهم عن قرب على الأصعدة كافة ، وهي تأكيد لنهج القيادة منذ توحيد هذه البلاد المباركة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز " رحمه الله " .وأضاف " إن الحديث عن ملك الحزم والعزم ذو شجون .. فقد عُرف عنه " حفظه الله " حرصه منذ أن كان أميراَ لمنطقة الرياض على الالتقاء بالعلماء والمشائخ والأهالي واستمر على هذا النهج مع عظم مسئولياته وها هو اليوم يشرق بزيارته للمنطقة ليؤكد ذلك ، وهي رسالة لجميع المسؤولين ممن كلفوا بخدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء بالحرص والاهتمام والقيام بالمهام المناطة بهم بما يرضي الله عز وجل وبأمانة وصدق وإخلاص .وأشار الى ان منطقة القصيم تشهد تطوراَ ملموساَ شأنها شأن بقية مناطق المملكة أخذت نصيباَ وافراَ من مشاريع التنمية والتطور التي تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الذي سخر وقته وجهده لذلك ويسعى دائماً للمزيد لترقى لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - وتصب في مصلحة المواطن والمقيم والزائر للمنطقة , بمؤازرة من عضده سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل .وعد عضو المجلس المحلي بمحافظة ضرية علي بن نايف الكثيري الزيارة وساما يفتخر به الجميع ، وتأتي تأكيداً للتلاحم الكبير بين القيادة والشعب في جميع أرجاء البلاد .وقال " تعودنا من قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - الحرص على ملامسة حاجة المواطن عن قرب ، وهذه الزيارة تحمل في طياتها اسمى معاني الأبوة والمسؤولية ، وتجسد أقوى صور التلاحم الوثيق بين الوطن قيادة ً وشعباً ، كما تحمل الخير من مشاريع تنموية تعود فائدتها على الوطن والمواطن .ورفع رئيس مركز مسكة حسين بن باني الباني أجمل عبارات الترحيب بمقدم خادم الحرمين الشريفين لمنطقةالقصيم .وقال " نسطر حرفاً يعجز عن حمل مشاعر الفرح والسرور بمقدمكم ، فهذه الزيارة تمثل لنا نحن أبناء منطقة القصيم قيمة الترابط والتكاتف بين القيادة والشعب.فيما عبر رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النبهانية الشيخ لافي بن محمد الحربي عن بالغ سعادته بهذه المناسبة.وقال " إن هذه الزيارة الميمونه تعكس مدى التفاني والإخلاص للقيادة الرشيدة وحبهم لشعبهم وتجسد الحب المتبادل بين القيادة والشعب ، وتجدد البيعة وتثبت الولاء والوحدة والوقوف صفاً واحداً ويداً واحده خلف القيادة الحكيمة .ورفع رئيس مركز الظاهرية عبدالإله بن خاتم المطيري أسمى عبارات الترحيب بهذه المناسبة ، وقال " هذه الزيارة الميمونة هي أُمنية كل سكان منطقة القصيم وتحمل في طياتها الخير للمنطقة ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان .// يتبع //00:30ت م0317

فيما أكد رئيس بلدية محافظة البدائع المهندس صالح بن عبدالله السهلي أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة القصيم تأتي امتدادا للنهج الذي يقوم به ولاة الأمر " حفظهم الله " وتفقدا لأحوال المواطنين والاطمئنان على راحتهم .وثمن ما حظيت به منطقة القصيم من الحكومة الرشيدة من عناية واهتمام وسط متابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، مشيرا إلى أن الزيارة تمثل سعادة غامرة لجميع أبناء المنطقة .وقال " إن نهج هذه الدولة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز- رحمه الله - وحتى وقتنا الحاضر وهي تضع رفاهية المواطن وراحته في جميع شؤون الحياة ، والمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تحرص كل الحرص على ما من شأنه رفعة المواطن تحقيقآ لرؤية المملكة 2030 .من جانبه رفع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم سلمان بن جار الله الصوينع ، أسمى عبارات الترحيب بخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة الغالية ، مؤكداً أن الزيارة تأتي استمرارا لنهج العطاء المنقطع النظير من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركه ، وتجسد التلاحم والتآلف بين الراعي والرعية والحب المتبادل بين الحاكم والمحكوم والوقوف على حاجة المواطنين وتلمسها وسد حاجتهم وإدخال السرور عليهم .وقال " إن هذه الزيارة تجسد واقع اللحمة بين القيادة والشعب الذي نعيشه في هذا الوطن الغالي منذ تأسيسه على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز " رحمه الله " الذي سار عليه أبناؤه القادة من بعده .من جانبه قال رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم خالد بن محمد الخضر" إن القلوب تخفق و تتلألأ العيون شوقاً ليوم بهيج ننتظره بكل الحب لقائد المسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي تتشرف منطقة القصيم باستقباله - حفظه الله - ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان .وسطر أمين عام جمعية الإسكان الأهلية بمنطقة القصيم محمد بن صالح العوفي ، كلمات الثناء بهذه المناسبة الغالية ، وقال " إن أبناء منطقة القصيم يسعدون بزيارة قائد الوطن الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- لمنطقة القصيم " ، لافتاً النظر إلى أن هذه الزيارة الكريمة ذات مضامين متعددة على الجانبين التنموي‪ ‬ والاجتماعي وتأتي تجسيداً لما تضطلع به القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ ودعم لا محدود لكل ما من شأنه خدمة المواطنين في اماكنهم والاطمئنان على أحوالهم في مناطقهم في مملكتنا الحبيبة ، وتأتي استكمالاً لمسيرة البناء والتنمية التي قام برعايتها والاهتمام بها قادة هذه الدولة المباركة منذ أن وحدها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – مروراً بأبنائه الملوك من بعده .وأكد رئيس مركز الشيحية خالد بن ماضي الربيعان أن الزيارة تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالمنطقة، وحرصها على توفير مقومات النهضة الشاملة فيها أسوة بجميع مناطق المملكة وتدفعها نحو تحقيق مزيد من الرخاء والرفاهية .وقال " إن منطقة القصيم تشهد نهضة عمرانية واقتصادية وصناعية وسياحية وزراعية شاملة، حيث أرسى ـ رعاه الله ـ دعائم التطوير والتنمية في المنطقة بجهود حثيثة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه " ، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين يبذل جهوداً كبيرة في تلمس وتفقد احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها بجميع الطرق وتحقيق تطلعاتهم بتوفير كل ما يلزم للارتقاء بالمواطن ورفع مستوى معيشته وتحسين جودة الحياة، حيث تمكنت المملكة بفضل حكمته من صنع علاقة استثنائية بين الشعب وقيادته .فيما رحب رئيس بلدية الدليمية صالح بن فهاد بن نحيت باسمه وباسم جميع منسوبي البلدية بخادم الحرمين الشريفين بمناسبة زيارته للمنطقة التي تأتي في سياق النهج والسياسة الثابتة التي تنتهجها قيادة هذا الوطن وتعكس حرصها واهتمامها المتواصل في تلمس حاجات الوطن والمواطنين وتفقد أحوالهم عن كثب، وتؤكد تلاحم القيادة مع شعبها ومعايشتها والعمل بكل صدق وإخلاص وبروح الأسرة الواحدة من أجل نهضة الوطن ورفاهية أبنائه.وقال " إن المنطقة يعمها الخير بقدوم رجل الخير والعطاء رجل المهمات الصعبة والمنجزات العظيمة التي عمّت أرجاء الوطن فأصبح في مصاف أكثر البلاد تقدماً ورخاءً ورفاهية " .// يتبع //00:30ت م0318

وأكد رئيس مركز المطية بدر بن فهد بن صالح الشارخ أن منطقة القصيم ارتسمت بأبهى الحلل وأجمل العبارات الترحيبية والأعلام الخفاقة ، وانتشر الفرح والسرور بين الجميع بمناسبة هذه الزيارة الكريمة.وقال " تسابق أهالي المنطقة بالتعبير عن فرحتهم بالزيارة الميمونة وهي دلالة واضحة وجلية لتجديد العهد والولاء لملك الحزم والعزم صاحب الرأي السديد والعزم المجيد ، لافتا النظر إلى أن الزيارة تجسد أقوى صور التلاحم بين أبناء الوطن والقيادة الحكيمة .وأكد مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد بن الحميدي الشمري من جانبه أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لها بالغ الأثر في نفوس الجميع من مواطنين ومسؤولين.وقال " إن قادتنا الأوفياء يبذلون جهوداً كبيرة من أجل الوطن والمواطن، فهم لا يكتفون بأن أبوابهم مفتوحة للجميع، بل يحاولون أن يتلمسوا احتياجات المواطنين عن قرب وكثب في جميع أرجاء الوطن وبجميع مناطقه، فها هو ملك الحزم والعزم بين أبنائه وأهله بمنطقة القصيم يفتتح مشاريع وطنية تنموية واقتصادية ليتحقق منها إن شاء الله الازدهار والنماء ورغد الحياة وتوفير سبل الرفاهية.وعد رئيس مركز المطيوي الجنوبي نايف بن بجاد بن مزنان الزيارة شرف للجميع ولها بالغ الأثر في النفوس ، سائلا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد الغالية نعمة الامن والأمان .، وأشاد عضو مجلس إدارة نادي القصيم الأدبي ، محمد بن سليمان الضالع ، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لمنطقة القصيم .وقال " قبل 120 سنة وعلى خيله الأصيلة ونوقه قدم الملك عبدالعزيز إلى القصيم ، ففي ذلك الوقت كان العالم كله يتجزأ ويتفتت ؛ والملك الإمام بعدله وعدالته ورؤيته ورويته يدعو كل من التقاه أن يدين له بالانضواء تحت ظل رايته وحكمه ؛وفي أكثر من ثلاثة عقود لم تمل ظهور الإبل المسير ؛ ولا صمتت جياد الخيل عن الحمحمة وحمْل الرايات ؛ وفي عقدين آخرين ابتدأ التأسيس لدولة لها في عالم العرب والمسلمين أعز مكان وأشرف مجلس وأرفع مكانة ؛ ولها في العالم حضور وإلفات وكلمة ، وتلا المؤسس حكما وحكمة وإدارة دولة أبناؤه من بعده ؛ حتى آل الأمر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ؛ ملك عرف الناس فيه الحزم والعزم ؛ وتذكروا تاريخه المملوء تجارب وإدارة وسياسة وحكمة ؛ فكانت السياسة المسؤولة التي تُعنى بأمان المستقبل كعنايتها برخاء الحاضر ؛ وتواصلت على الخير والبركة مسيرة التنمية تؤسس لغد مشرق وتستشرف المستقبل كأنه بيدها تلامسه وتقرأه ؛ فكانت رؤية 2030 مؤذنة بفجر جديد وغد للأجيال مزهر وليد " .ونوه القاضي بالمحكمة العامة ببريدة الدكتور عبدالرحمن بن صالح الحسن بهذه الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين لمنطقة القصيم ، وقال " لقد عمت مشاعر الفرح، وتباشير الخير أرجاء المنطقة بزيارتكم الميمونة التي تزيد من اللحمة الوطنية وتقرب الراعي من الرعية " ، داعياً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان .فيما أكد رئيس دائرة النيابة العامة بمحافظة البدائع عبدالله بن شبيب العتيبي أن منطقة القصيم تبتهج وأبنائها بالفرح والسرور والفخر بقدوم خادم الحرمين الشريفين وزيارته الميمونة التي تحمل في طياتها الخير والعطاء والنماء .وقال " ستنعكس أثار هذه الزيارة الميمونة بإذن الله إيجاباً على المنطقة وسكانها في ظل قيادة حكيمة وضعت المواطن السعودي في قائمة أولويات التنمية المستدامة ، لا سيما وأن المملكة تشهد تطوراً ملموساً في جميع المجالات العدلية ،والأمنية ، والاقتصادية ، والتعليمية وغيرها " .وأضاف " لا شك أن هذه الزيارة الكريمة تهدف إلى تفقد أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم عن كثب لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للارتقاء بالمواطن السعودي في المجالات كافة " راجياً من الله لولاة الامر العون والسداد ، وأن يديم على هذه البلاد المباركة وشعبها نعمة الأمن والأمان.من جهته لفت مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد المجماج النظر إلى أن جميع أبناء وأهالي منطقة القصيم يكتنفهم شعور السعادة والفرح والسرور والغبطة في هذه الأيام المباركة وهم يستقبلون قائد الأمة الإسلامية والعربية والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - بزيارة كريمة للمنطقة.وقال " هي تشريف لأهالي القصيم ، وهذه الزيارة الكريمة للقائد المحبوب ينتظرها أبناء وأهالي المنطقة من مسؤولين ومواطنين ليجددوا لخادم الحرمين الشريفين البيعة والولاء ويستمعون إلى كلماته الأبوية الصادقة ويستمع - ايده الله - إلى مشاعرهم المخلصة الوفية ، وسيسجل التاريخ بحروف من ذهب قدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - لهذه المنطقة الغالية من مناطق الوطن الغالي ليرسم البسمة ويزرع الفرح على أفئدة أبناء وبنات منطقة القصيم " .وأضاف " لا شك أن هذه الزيارة الكريمة تأتي ضمن اهتمامات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المتعددة التي تبرهن للجميع مدى ما يتمتع به من تحمل للمسؤوليات والمهام الجسام التي تعود على هذه البلاد المباركة بالخير والأمن والاطمئنان ولمتابعة الجهود الملموسة في كل ما من شأنه تطوير هذا البلد المبارك "وعبر رئيس بلدية البصر المهندس عبدالقادر بن عبدالرحمن المشيقح عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الميمونة التي تعكس حرص القيادة واهتمامها المتواصل على تفقد احوال الوطن والمواطنين عن كثب .وقال " في هذه الزيارة يتواصل العطاء والوفاء بين القيادة والشعب في وطن الخير والنماء ، وإننا لنبتهجُ فرحين بمقدمه - ايده الله - ، وأن المنطقة يعمها الخير بقدوم رجل الخير والعزم والحزم " .ولفت المهندس المشيقح النظر إلى ما تشهده منطقة القصيم من العديد من المشاريع التنموية الكبرى ضمن رؤية المملكة 2030 ، مؤكدا أن مسيرة العطاء والتنمية في نمو وازدهار في عهد سلمان الخير .وقال " إن الزيارة ستكون حافزاً للجميع ، لمضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في شتى المجالات والخدمات ومواصلة التنمية تحقيقاً لأهداف القيادة الرشيدة للاهتمام بالمواطن ورفاهيته.من جانبه رفع عضو مجلس المنطقة سابقاً عبدالرحمن بن عبدالله الخضير ، عبارات الترحيب بهذه المناسبة ، وقال " إن زيارة خادم الحرمين الشريفين جاءت في وقت بالغ الأهمية وفي مرحلة تشهد فيها المنطقة حراكا تنمويا و تطوراً متسارعا في مختلف قطاعاتها الخدمية والاقتصادية والمساهمة الفاعلة في إحداث نهضة تنموية شاملة و مستدامة تتكامل فيها جهود القطاعين العام والخاص لترجمة الخطط وتجسيد الاستراتيجيات العامة الهادفة الى توفير جميع المتطلبات الحياتية وفق معايير الرفاهية والعيش المزدهر الذي يتطلع اليه الشعب السعودي الكريم .// انتهى //00:30ت م0319