بريدة 28 صفر 1440 هـ الموافق 06 نوفمبر 2018 م واسارتدت منطقة القصيم حلة زاهية من البهجة مع بدء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود - حفظه الله - الميمونة للمنطقة ، وتزينت شوارعها وميادينها باللافتات التي رفعها الأهالي مطرزة بعبارات التقدير والترحيب بالملك المفدى - أيده الله - .وتعيش القصيم بهذه المناسبة فرحا غامراً وحبا وولاء وطاعة ، ممزوجة بكثير من الفخر والاعتزاز بالزيارة الكريمة التي تحمل دلالات الخير والنماء والرفاهية لأبناء الوطن الغالي .واستبشر أهالي منطقة القصيم بالزيارة الملكية الكريمة وما ستعود به من نفع على الوطن والمواطن ، مؤكدين رجالا ونساء أن الزيارة الميمونة لقائد العزم والحزم - أيده الله - تعد زيارة تاريخيه تعجز المشاعر عن التعبير عنها ، وأدخلت الفرحة في نفوس أبناء المنطقة .// انتهى //00:36ت م0323