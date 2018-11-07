عام / فرحة القصيم بزيارة خادم الحرمين ترتسم ملامحها في الشوارع والميادين
الأربعاء 1440/2/29 هـ الموافق 2018/11/07 م واس
بريدة 28 صفر 1440 هـ الموافق 06 نوفمبر 2018 م واس
ارتدت منطقة القصيم حلة زاهية من البهجة مع بدء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود - حفظه الله - الميمونة للمنطقة ، وتزينت شوارعها وميادينها باللافتات التي رفعها الأهالي مطرزة بعبارات التقدير والترحيب بالملك المفدى - أيده الله - .
وتعيش القصيم بهذه المناسبة فرحا غامراً وحبا وولاء وطاعة ، ممزوجة بكثير من الفخر والاعتزاز بالزيارة الكريمة التي تحمل دلالات الخير والنماء والرفاهية لأبناء الوطن الغالي .
واستبشر أهالي منطقة القصيم بالزيارة الملكية الكريمة وما ستعود به من نفع على الوطن والمواطن ، مؤكدين رجالا ونساء أن الزيارة الميمونة لقائد العزم والحزم - أيده الله - تعد زيارة تاريخيه تعجز المشاعر عن التعبير عنها ، وأدخلت الفرحة في نفوس أبناء المنطقة .
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