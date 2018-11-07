بريدة 28 صفر 1440 هـ الموافق 06 نوفمبر 2018 م واسعبر عدد من أهالي منطقة القصيم عن فرحتهم الغامرة وسعادتهم البالغة بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة القصيم .وسطر عدد من الأهالي أجمل عبارات الترحيب بمقدم المليك المفدى للمنطقة .وقالوا" يعجز الحرف عن حمل مشاعر الفرح والسرور بمقدم سلمان الخير " مؤكدين أن هذه الزيارة تمثل لهم قيمة وأهمية الترابط والتكاتف بين القيادة والشعب .ولفتوا النظر إلى أنهم يستقبلون خادم الحرمين الشريفين بالدعاء بأن يوفقه الله لخدمة هذه البلاد المباركة وشعبها الوفي ، وأن يحفظه الله وان تتواصل على يديه مسيرة العطاء .وأكدوا أن قلوبهم تغمرها السعادة بهذه الزيارة التي ستبقى عالقة في الأذهان ، وتحمل الخير والنماء وتعكس حجم التلاحم والترابط بين الحاكم والمحكوم .ونوهوا بما تشهده المنطقة بكافة مدنها ومحافظاتها من حركة بناء وتشييد دائبة تترجم حرص القيادة الرشيدة على استمرار تدفق المشاريع الإنتاجية والخدمية الضخمة بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة متوازنة تستثمر موارد وإمكانات وثروات هذه البلاد المباركة ، لينتشر الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية ورغد العيش لكافة ارجاء المملكة .وسألوا الله العلي القدير ان يوفق خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - ، لما يحب ويرضى ، لخدمة الدين والوطن ، وأن يديم على البلاد الأمن والاستقرار ورغد العيش .// انتهى //00:36ت م0324