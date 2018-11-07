بريدة 28 صفر 1440 هـ الموافق 06 نوفمبر 2018 م واسأطلقت الإدارة العام للتعليم بمنطقة القصيم اليوم أنشطتها الترحيبية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود - حفظه الله - للمنطقة، بتفعيل المسابقات والبرامج الرياضية والثقافية والمنبرية ، التي يتنافس على إبداعها وتقديمها أكثر من 190 ألف طالب وطالبة ، يمثلون 1700 مدرسة للبنين والبنات، في جميع المراحل الدراسية.ويشارك أكثر من 12 ألف من طلاب وطالبات منطقة القصيم في استقبال المليك المفدى ، والترحيب بمقدمه الكريم ، إلى جانب المشاركة في احتفال0 أهالي المنطقة التي تقام بمدينة بريدة ، من خلال رسمهم للتشكيلات الاستعراضية في عدد من الطرقات ، والميادين العامة، والمقار التعليمية.وتابعت الإدارة العامة ما يقدمه الطلاب والطالبات، وكافة منسوبي ومنسوبات التعليم، من مناشط وبرامج تحمل في مضامينها حب الوطن، وصدق المشاعر والانتماء والولاء للقيادة الرشيدة، عبر تنفيذ العديد من المسابقات الرياضية والثقافية والمعرفية المطبقة في كافة مدارس المنطقة، بالإضافة إلى الحصص الدراسية التي تتناول سيرة ومسيرة التطور والنماء لمملكتنا الغالية في عهد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.وتم تنفيذ تلك البرامج خلال اليوم الدراسي، وفق تنظيم تنافسي يتناول فيه المتسابقون تقديم أفضل ما لديهم في مجال الشعر، والرسم التشكيلي، والإنتاج المرئي، وتصميم الجرافيك ، والتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى ضخ العديد من المشاركات والعروض الخطابية والمسرحية، عبر الإذاعة المدرسية.// انتهى //00:49ت م0325