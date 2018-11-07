الكويت 28 صفر 1440 هـ الموافق 06 نوفمبر 2018 م واسأقيمت في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اليوم ، محاضرة بعنوان " العمل الخليجي المشترك وإنجازات وزارات الداخلية بدول المجلس" ، ألقاها الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع بن مبارك تريحيب الهاجري، وحضور ، مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالإنابة اللواء ناصر بورسلي، وتنسيق مدير كلية الشرطة العقيد علي جاسم الوهيب ، ورئيس قسم الخطط والمتابعة المقدم نواف باني الدخنان.وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون، التي انطلقت في 5 نوفمبر وتستمر حتى 9 نوفمبر الجاري ، في دولة الكويت .// انتهى //01:35ت م0330