ثقافي / الأمانة العامة لمجلس التعاون تقيم محاضرة " العمل الأمني الخليجي المشترك "
الأربعاء 1440/2/29 هـ الموافق 2018/11/07 م واس
الكويت 28 صفر 1440 هـ الموافق 06 نوفمبر 2018 م واس
أقيمت في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اليوم ، محاضرة بعنوان " العمل الخليجي المشترك وإنجازات وزارات الداخلية بدول المجلس" ، ألقاها الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع بن مبارك تريحيب الهاجري، وحضور ، مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالإنابة اللواء ناصر بورسلي، وتنسيق مدير كلية الشرطة العقيد علي جاسم الوهيب ، ورئيس قسم الخطط والمتابعة المقدم نواف باني الدخنان.
وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون، التي انطلقت في 5 نوفمبر وتستمر حتى 9 نوفمبر الجاري ، في دولة الكويت .
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