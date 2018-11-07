الرياض 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واستنظم كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي، بعنوان "بدمائنا نحمي وطننا".وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أن الحملة تأتي مشاركة من منسوبي الكلية لدعم هذه الفئة الغالية من أبناء هذا الوطن، الذين بذلوا الغالي والنفيس للدفاع عن بلادنا من كل مكروه وللمحتاجين من المرضى، مبيناً أنها ستنطلق يوم الأحد القادم وتستمر خمسة أيام.وأشار إلى أن الحملة تأتي من مبدأ التعاون والتكاتف الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، وتهدف إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي, والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم، وإيماناً من الكلية ومنسوبيها بالدور الإنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع, والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدماً شكره للفريق الطبي والمتبرعين.// انتهى //08:14ت م0008