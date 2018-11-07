نجران 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة بكلية التربية للطالبات أمس، ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، وذلك بمقر مجمع مدارس الأميرة نورة.واستهدفت الفعالية معلمات وإداريات مجمع المدارس، لتعريفهم بماهية الصحة النفسية، والعوامل التي تعزز الصحة النفسية وتطور الذات، واستعراض أهم العوامل التي تساهم في التأثير على استقرار الصحة النفسية.تأتي الفعالية في إطار الشراكة المجتمعية بين الجامعة وإدارة التعليم بالمنطقة لخدمة المجتمع وتثقيفه بمختلف الجوانب والاتجاهات العلمية والصحية والاجتماعية.// انتهى //08:17ت م0010