نجران 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واساستحدثت جوازات منطقة نجران مكاتب لتقديم الخدمات للمستفيدين داخل صالة المراجعين بالإدارة بكل يسر وسهولة، وذلك بإشراف من مدير جوازات المنطقة اللواء سليمان بن صالح السليمان.وتقدم المكاتب المستحدثة الخدمات للمراجعين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة, ومكتب لخدمة منسوبي القوات المسلحة المرابطين على الحد الجنوبي، فيما خصص مكتب للخدمات الإلكترونية "أبشر".// انتهى //08:30ت م0011