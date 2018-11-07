الرياض 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسشهدت مباراة كلاسيكو الكرة السعودية التي جمعت فريقي النصر والأهلي مؤخراً، في الرياض عرض عددٍ من الأفلام السياحية التي تنتجها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.وتم عرض عدداً من الأفلام السياحية على شاشات عرض ملعب المباراة باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، في ختام منافسات الجولة الثامنة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تبرز المقومات السياحية والأماكن التراثية والأثرية بالمملكة.وقدم مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن، شكره لمدير عام المشاريع الهندسية بالهيئة العامة للرياضة المهندس ممدوح بن ناصر الشنبري لدوره في تفعيل ومتابعة عرض الأفلام السياحية بملاعب كرة القدم بالرياض، مبيناً أن سياحة الرياض رتبت مع هيئة الرياضة عرض الأفلام السياحية للهيئة على شاشات العرض في ملاعب كرة القدم أثناء المباريات، وذلك بهدف تسويق أفلام الهيئة والتعريف بالمواقع السياحية والتراثية والأثرية في المملكة، وكذلك تسويق المواقع الأثرية والتراثية بالرياض سياحياً في ملاعب كرة القدم بالمنطقة.وأفاد آل حسن أن هيئة السياحة اتفقت مع الهيئة العامة للرياضة، على التنسيق للمحافظة على موقع درب القوافل الأثري في القدية، والتأكيد على الدعم الرياضي للمسارات السياحية في منطقة الرياض، وذلك خلال اجتماع تنسيقي عُقد مؤخراً بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في فرع الهيئة بمنطقة الرياض وفريق من الهيئة العامة للرياضة بمقر هيئة السياحة في الرياض.وأشار مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، إلى أن الاجتماع مع هيئة الرياضة شهد الاطلاع على مشروع الحصن الذي سيتم تنفيذه بجوار موقع درب القوافل وهو أحد أهم المشاريع الرياضية الشبابية السياحية في المنطقة ضمن رؤية المملكة 2030، مبيناً أنه جرى الاتفاق على تطوير مدخل درب القوافل والمحافظة عليه، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المشتركة المتعلقة بالسياحة والرياضة، حيث تم الاتفاق بين سياحة الرياض وهيئة الرياضة على أن يتم دعم المسارات السياحية بالمنطقة من خلال قيام أنشطة رياضية في هذه المسارات لإبرازها ونشرها تسويقياً.// انتهى //08:36ت م0012