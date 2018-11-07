الرياض 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واساستقبلت صحة المدينة المنورة ممثلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية خلال عام 1439هـ، 4414879 مراجع، وذلك من خلال 161 مركز رعاية صحية قدمت خدماتها لعدد 2789362 مراجع للعيادات العامة في حين استقبلت عيادات الحوامل 52711 سيدة، فيما قدمت عيادات الأسنان الخدمة لإجمالي 142365 مستفيد.وأوضحت "الصحة" أن أقسام الأشعة بالصحة العامة استقبلت 9336 مراجع، وبلغ إجمالي المستفيدين من خدمات مختبر الصحة العامة 383811 مراجع، وفيما يخص عيادات الأمراض المزمنة تم تقديم الخدمة لـ 350909 مراجعين خلال نفس الفترة، وقدمت عيادات الطفل السليم الخدمة لـ 304595 طفل، كما استقبلت أقسام الضماد والحقن 381790 مراجع.مما يذكر أن الصحة وفي إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، فقد أطلقت مبادرة "إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية"، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع، ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة - رعاها الله - .وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدمة لهم، كما تسعى المبادرة إلى إعادة الثقة في مراكز الرعاية الأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين، والوصول إلى المستفيدين، مما يؤدي إلى تخفيف العبء على مختلف الكوادر الصحية، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قربًا من المستفيد، لتقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.// انتهى //08:42ت م0013