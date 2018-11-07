الرياض 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض غداً، محاضرة بعنوان: "الوسائل المفيدة للحياة السعيدة"، يلقيها كل من الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن العجلان، والدكتور عبدالله بن صالح الكنهل، في جامع الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ "الجامع الكبير" وسط مدينة الرياض، وذلك بعد صلاة المغرب.ومن المنتظر أن يقوم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالتعليق على ما جاء في المحاضرة، ويجيب عن أسئلة واستفسارات الحاضرين، فيما سيقوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض ــ بإذن الله تعالى ــ بنقل حي ومباشر للمحاضرة على شبكة المعلومات الدولية عبر الموقع periscope.tv/dawazizia.// انتهى //09:13ت م0014