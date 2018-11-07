الرياض 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسعقدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، ممثلة بمكتب محافظة الأفلاج، ورشة تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في مجال العناية بالتراث العمراني الوطني، بالتعاون مع مركز التراث العمراني والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" بالهيئة .وحضر الدورة التدريبية مديرو الدوائر الحكومية أعضاء لجنة التنمية السياحية، بجانب عدد من المهتمين بالجانب السياحي، ومجموعة من المختصين بالتراث العمراني في محافظة الأفلاج.واشتملت الورشة على برنامج علمي بمشاركة المختصين، حيث قام الفريق المحاضر باستعراض برنامج الورشة، وقدموا شرحاً عن الهدف من تأهيل الكوادر العاملة في مجال التراث العمراني بالمواقع السياحية.وتضمن البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر العاملة في مجال العناية بالتراث العمراني، ‏التعريف بالمبادئ التوجيهية في مجال عمل تأهيل التراث العمراني، ومعرفة أسس ومعايير التعامل مع المباني التراثية، وأهمية الحفاظ عليه، وجمع المعلومات والبحث والتشخيص ودراسة قواعد الترميم الصحيح.وجرى خلال الورشة، استعراض المسارات الرئيسة لعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في ترميم المواقع التراثية، وتأهيل الكوادر العاملة في مجال العناية بالتراث العمراني الوطني، وأهمية الشراكة مع المجتمع المحلي في المحافظة على مواقع التراث العمراني وتأهيلها وتنميتها.وتأتي هذه الورشة التدريبية، في إطار المبادرات التي يعمل فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض على تنفيذها للمجتمعات المحلية التي تشهد نشاطاً وحراكاً سياحياً، حيث تسعى سياحة الرياض إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل التعريفية ذات اليوم الواحد للإسهام في تأهيل الشباب السعودي للعمل في المجال السياحي بالمملكة، وإعدادهم لمستقبل واعد وفق معايير دولية بالنسبة للمباني التراثية.// انتهى //09:16ت م0015