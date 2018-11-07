الرياض 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسالتقى مسؤول التقييم والمشرف على المرحلة الثانية من قياس أثر الكشافة على التطور الشخصي للشباب بالمنظمة الكشفية العالمية شانين توم ، يوم أمس مشرف النشاط الكشفي بوزارة التعليم نوح بن علي الغانمي ، بالرياض حيث تمت مناقشة آلية تقييم وقياس الدراسة والتخطيط لجمع البيانات التي تنفذ في نفس الوقت بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية في كل من فرنسا والمكسيك.وأفاد الغانمي أنه تم خلال اللقاء تحديد التوقعات، ومراجعة ورقة المواصفات، واستعراض الاستبيان عبر الانترنت (الكشافة وغير الكشافة) واختيار العينة التي حُددت بــ 56 مدرسة بعددٍ من إدارات التعليم، كما تم استعراض دليل المقابلة والأسئلة، ومراحل الدراسة التحليلية.وأوضح أن هذه الدراسة التي تقوم بها المنظمة الكشفية العالمية تهدف إلى معرفة تأثير مبادئ وأسس وقيم الكشفية على سلوك الكشافين في المرحلة الثانوية مقارنة مع نظرائهم من الطلاب الذين لم يلتحقوا بالنشاط الكشفي.// انتهى //09:43ت م0016