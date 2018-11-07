الرياض 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة القصيم في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها -أيده الله- إلى منطقة القصيم.وأكد معاليه أن عناية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- شملت جميع أرجاء الوطن والمواطنين، وأن حرص خادم الحرمين الشريفين على زيارة وتفقد المناطق كافة هو نهج راسخ، من عهد المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله- وأبنائه البررة من بعده، الذين وضعوا الشعب نصب أعينهم، وجعلوه أولى اهتماماتهم.وكشف وزير العدل عن صدور توجيه لرؤساء محاكم ودوائر التنفيذ بمنطقة القصيم بسرعة إنفاذ مقتضى التوجيه الكريم واستكمال الإجراءات النظامية بالشراكة مع الجهات المختصة، مؤكداً أن يد خادم الحرمين الشريفين الحانية ولفتاته الكريمة -رعاه الله- تراعي دائما المعسرين وذوي الدخل المحدود لينعموا في هذا الوطن المزدهر بالرخاء والعزة، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش.// انتهى //09:51ت م0017