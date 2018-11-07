الرياض 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسوقع منتدى الرياض الاقتصادي أمس، اتفاقيات إعداد الدراسات الخمسة التي ستقدم في الفعالية الرئيسة، ضمن تحضيرات المنتدى لعقد الدورة التاسعة خلال شهر نوفمبر للعام 2019 .وتتضمن الدراسات الخمسة التي اختارتها الأمانة العامة للمنتدى، في المحاور الاتية هي : محور الموارد البشرية "دراسة وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية"، و محور قطاع الأعمال "دراسة الإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة"، ومحور الموارد الطبيعية "دراسة المشاكل البيئية واثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة" .كما اختيرت "دراسة دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة" بمحور البنية التحتية، أما المحور الخامس التشريعات والسياسات والإجراءات فقد اختيرت "دراسة دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، حيث تنافست على إعداد هذه الدراسات العشرات من الجهات الاستشارية المحلية والأجنبية.و أشار رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد بن علي الشويعر أن اختيار المكاتب الاستشارية يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والمعايير المعتمدة للتقييم للوصول إلى أفضل دور الخبرة والتنفيذ ما من شأنه أن يعزز التعاون بين المنتدى والجهات الاستشارية سعياً إلى الخروج بدراسات علمية قابلة للتطبيق تشمل نتائج وتوصيات تخدم الهدف الرئيس لدراسات الدورة التاسعة المتمثل في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م ودعم جهود التنمية المستدامة.يذكر أن منهجية إعداد الدراسات في منتدى الرياض الاقتصادي تعتمد على مبدأ الشفافية والمشاركة الجماعية حيث يشارك المتخصصين من الجهات الحكومية والخاصة للإشراف على إعداد الدراسة بجانب الأمانة العامة للمنتدى وتحت إشراف مجلس الأمناء.// انتهى //09:55ت م0019