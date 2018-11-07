جيزان 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسوقع مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بجازان أمس, مذكرة شراكة مجتمعية مع أحدى المنشآت الصحية بجازان, لتوظيف مستفيدات الضمان الاجتماعي .وأوضحت مديرة مكتب الضمان النسوي بجازان المشرفة على الوحدات الضمانية بالمنطقة سلمى بنت حسن الشريف أن المكتب هدف من توقيع الاتفاقية لتمكين مستفيدات الضمان الاجتماعي من شغل الوظائف الصحية بالمستشفى وفقاً للاحتياج كالسجلات الطبية والموارد البشرية، الخدمة الاجتماعية, منوهة بتعاون إدارة المنشأة لتمكين مستفيدات الضمان الاجتماعي ومساعدتهن في الحصول على الفرص الوظيفية أو التدريبية المتاحة داخل المنشأة والاستفادة من الخصومات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي التي تصل الى 40٪ .من جانبها, أكدت مسؤولة قسم التمكين بالمكتب آمنة البارقي حرص المكتب على التعاون مع الجهات كافة لتقديم العون والمساعدة للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي والأسر المنتجة .// انتهى //09:59ت م0021