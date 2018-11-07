نجران 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الموهوباتأمس، ورشة عمل لشرح خطوات التسجيل للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين،وذلك بمقر إدارة الموهوبات بالمنطقة.واستهدفت ورشة العمل منسقات البرنامج في المرحلة الابتدائية والمتوسطة بمدارس المنطقة لتعريفهن بأهمية اكتشاف الطالبات الموهوبات وتحقيق العدالة والإنصاف في اختيار الطالبة ،وكيفية التعرف على الطالبات الموهوبات ، وإنشاء قاعدة شاملة ومفصلة للموهوبات ، وتوعية المجتمع بخصائصهم وأهمية المشروع الوطني الموهوبين ،إضافة إلى إطلاعهن على خطوات ومواعيد التسجيل في المشروع الوطني ومقياس موهبة المعايير الخاصة في ترشيح الطالبات وموعد الاختبار.//انتهى//10:01ت م0022