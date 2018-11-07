المدينة المنورة 29 صفر 1440 هـ الموافق 7 نوفمبر 2018 م واسيواصل مركز الإبداع الحرفي بالمدينة المنورة استقبال الرواد من مختلف شرائح المجتمع في موقعه الحالي داخل محطة سكة الحجاز بالمدينة المنورة، كما يشهد المركز في الفترة الصباحية توافد عدد كبير من طلاب وطالبات التعليم العام تنفيذاً لاتفاقية التعاون بين وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والتي يأتي ضمن أهدافها تفعيل دور الأنشطة المدرسية في توعية الجيل الجديد وتعريفهم بالتراث الوطني والموروث الثقافي لكافة مناطق المملكة، وبالمدينة المنورة يعمل مركز الإبداع الحرفي الذي يعتبر أحد مشاريع البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على استقطاب الحرفيين لتشغيل وتطوير الاعمال الحرفية، وذلك بعد تهيئة الموقع بكافة الإمكانيات التي يحتاجها الحرفيين من مواد ومعدات مختلف، بالإضافة الى عدد من المقومات اللازمة للمشروع‪ .‬‪ ‬ويقدم عدد من الحرفيين عروضاً مختلفة في الصناعات اليدوية من أبرزها صناعة الصابون وصناعة السدو وصناعة الجبس، بالإضافة الى صناعة المجوهرات والسبح المختلفة من خلال زوايا مختلفة داخل مركز الإبداع الحرفي في محطة سكة الحجاز بالمدينة المنورة‪.‬‪ ‬وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد مدني أن مركز الإبداع الحرفي بات أحد نقاط الجذب لزوار المدينة المنورة لما يملكه من عروض مختلفة للحرفيين والحرفيات بالمدينة المنورة، كما أن المركز تم تجهيزه بكافة الوسائل التي يحتاجها الحرفي للانطلاق نحو الإبداع في مجال الصناعات اليدوية.وأضاف أن الادارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة يعملون على تحقيق أهداف مذكرة التعاون بين وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والتي يأتي من ضمنها التشجيع على تنفيذ زيارات طلابية مثرية للمواقع الأثرية والتراثية والتعرف على الصناعات الحرفية، وهو ما نلمسه اليوم من خلال تواجد الطلاب والطالبات من مختلف المراحل داخل محطة سكة الحجاز وزيارة مركز الإبداع الحرفي، واصفا المركز بأنه ‪" ‬ورشة عمل ‪ ‬مفتوحة لتدريب وتأهيل الحرفيين وتسويق منتجاتهم، لافتا إلى أن المركز يضم 12 منفذ لعدد من الحرف اليدوية داخل بيئة اثرية تحاكي الموروث الثقافي للمدينة المنورة‪ .‬وأكد المدني أن مركز الإبداع يعد من الخطوات الهامة للحرفيين في منطقة المدينة المنورة، كما أنه يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الوطني في إطار (برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة) ، والذي سيساهم في انتشار وتسويق منتجات الحرفيين على مستوى عال، لما يتميز به الموقع كونه مقصد سياحي لأهالي وزوار المدينة المنورة‪.‬‪ ‬يُذكر أن مركز الإبداع الحرفي بالمدينة المنورة يشهد مشاركة الحرفيين والحرفيات عبر أركان وزوايا مختلفة داخل محطة سكة الحجاز، و يهدف للوصول الى منتج حرفي أكثر تطوراً على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى تشجيع الحرفيين المبدعين على مزاولة حرفهم بصورة دائمة ومستقرة، وإيجاد منافذ لتسويق منتجاتهم على رواد المركز، ويعكس الهوية الثقافية والأصالة الوطنية للمنتجات اليدوية‪.‬// انتهى //17:01ت م0205