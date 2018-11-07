أبها 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسأكد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، أن التحصيل الدراسي يمثل الغرض الرئيس الذي أنشئت من أجله المدارس، إلا أنه يجب أن يكون في ذات الوقت مصدر إلهام للطلاب والطالبات لتحقيق أفضل ما لديهم ، وأن تكون العمليات التدريسية داخل الصف الدراسي ذات قيمة ، لاسيما وأن عقول المتعلمين تنمو بشكل متسارع في عالم يتسم بالتغير .وأوضح أن ورش العمل الخاصة تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي، حيث تضمنت العديد من المحاور من أبرزها : خطة تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات للعام الجاري ، ومبادرتي "حصِّل" ، والقراءة المتمكنة ، ومؤشرات التحصيل الدراسي وفق منظومة الأداء ، إضافة إلى برامج تطوير مهارات الكتابة ، والتحصيل العلمي للطلاب في المهارات الأساسية لكل مرحلة ، وبرنامج "ثروتي تفوقي" ، ومهارات القياس والتقويم الداعمة للتحصيل ، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي ، إضافة إلى استعراض تجربة محلية وعالمية.واختتمت الورشة بعدد من التوصيات والمداخلات من قبل الحضور، فيما جرى تكريم عدد من المشاركين والمشاركات.// انتهى //17:01ت م0206