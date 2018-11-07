سكاكا 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس عتيق بن محمد الشمري.واطلع سموه خلال اللقاء على سير العمل في فرع الوزارة والفروع التابعة للمنطقة، والمشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية والمشاريع المتأخرة ، بما في ذلك الطرق الزراعية .وقدم مدير عام فرع وزارة النقل بالجوف تقريراً لسمو نائب أمير الجوف عن مشاريع الوزارة بالمنطقة.وأكد الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ضرورة العمل الجاد بما يحقق دفع مسيرة التنمية، منوهاً بالدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ومتابعة سمو أمير الجوف لمشاريع النقل في المنطقة .//انتهى//17:04ت م0209