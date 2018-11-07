عدن 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسناقش وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، اليوم، مع المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في البلاد، وإجراءات بناء الثقة تمهيداً لإحياء المشاورات السياسية لإنهاء الانقلاب وفقاً لمرجعيات الحل.وأكد "اليماني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، حرص بلاده على المضي في مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة كونه المسار الوحيد لاستعادة الدولة والأمن والاستقرار.من جهته، أشاد المبعوث الأممي بجهود الحكومة الشرعية لاحلال السلام، مؤكدًا استعداده للعمل معها قبل تحديد موعد ومكان عقد المشاورات القادمة الذي يتطلع بأن تحقق خطوات إيجابية في طريق السلام في اليمن.// انتهى //17:05ت م0212