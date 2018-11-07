الرياض 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسالتقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي اليوم رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص بمنطقة القصيم بمقر الغرفة التجارية، وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمنطقة.ورحب رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميد بمعالي وزير التجارة والوفد المرافق، معبراً عن سعادته لمصاحبة هذا اللقاء للزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - إلى منطقة القصيم.وجرى خلال اللقاء مناقشة ممثلي القطاع الخاص في المنطقة عن أبرز التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال، والأهمية التجارية والاستثمارية للمنطقة، كما استعرض المجتمعون أبرز الفرص الواعدة في مختلف القطاعات وما تمتاز به منطقة القصيم من فرص واعدة وثروات ومقومات طبيعية وتاريخية وانسانية.وبين الدكتور القصبي خلال اللقاء أهمية دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مشيراً إلى دوره الكبير في تعزيز منظومة الاقتصاد المحلي، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة معه للنهوض بالخدمات ورفع مساهمة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى دوره الحيوي تجاه المبادرات الخاصة برؤية المملكة 2030.ودعا "القصبي" رجال الأعمال في المنطقة إلى طرح مبادراتهم ورؤيتهم في قطاعاتهم المختلفة عبر الغرفة التجارية بالمنطقة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على متابعة جميع المبادرات والمقترحات المقدمة من القطاع الخاص للإسهام في تطوير وتحسين جميع الأعمال.وعلى صعيد متصل تفقد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي فرع الوزارة بمدينة بريدة، حيث تمت مناقشة موظفي الفرع حول الخدمات المقدمة من قبل الوزارة لجميع المستفيدين، مؤكداً حرصها على تطوير وتحسين الإجراءات، حاثاً العاملين على بذل أقصى الجهود.// انتهى //17:06ت م0213