القطيف 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسنظمت الكلية التقنية بالقطيف أمس, لقاء "بناء فرق العمل وأثرها في التحسين المستمر", الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للجودة تحت شعار "الجودة داعمة وبفخر", وذلك بمشاركة 100 متدرب من متدربي الكلية التقنية تحت إشراف قسم الجودة والتطوير بالكلية .وتضمن اللقاء الذي نفذه المدرب أمين البراهيم, عددًا من الموضوعات, أبرزها أهمية العمل الجماعي، ومزايا استخدام اللجان وفرق العمل، والتحديات التي تواجه اللجان وطرق التغلب عليها.وبحث اللقاء المهارات المهمة والداعمة للعمل الجماعي, بالإضافة للنظريات الأساسية في تكوين الجماعات وأخيرًا المحطات الخمس لبناء العمل الجماعي, كما تم استعراض عددًا من الأمثلة الناجحة في بناء فرق العمل والآثار الإيجابية التي نتجت عنها في بيئة العمل وخارجها .من جهته بين رئيس مركز الجودة والتطوير بالكلية سعيد السماك, أن أهمية إقامة مثل هذه اللقاءات والورش في مجال الجودة تأتي سعيًا وراء تحويلها إلى ثقافة تتغلغل في مفاصل المهام اليومية التي يؤديها منسوبو الكلية سواء كانوا مدربين أو إداريين؛ وذلك لتحسين بيئة العمل .// انتهى //17:06ت م0214