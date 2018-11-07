القاهرة 29 صفر 1439 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومًا بنشاط بعض الأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات الاستثمار والاسكان والعقارات، فيما شهدت الأسهم الصغيرة والمتوسطة عمليات جني أرباح.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 34ر1% مسجلاً 85ر13615 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 58ر1% ليصل إلى 1ر692 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 03ر1% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 16ر1737 نقطة.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 3ر7 مليار جنيه ليصل إلى 36ر773 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 2ر1 مليار جنيه.// انتهى //17:08ت م0215