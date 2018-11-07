لندن 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون بوكيل البحرية الأمريكية توماس مودلي، ووكيل شؤون القوات المسلحة الأمريكية بوزارة الدفاع الأمريكية ريان ماككارثي ، وذلك خلال زيارته الحالية إلى واشنطن .وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إنه تم خلال اللقاء مناقشة مستقبل التعاون الدفاعي بين القوات العسكرية بين البلدين.وأضاف البيان أن الوزير البريطاني التقى أيضاً برواد الصناعات العسكرية الأمريكية، منها مؤسسات لوكهيد مارتن ونورثرب غرومان وبوينج وجنرال دايناميكس.// انتهى //17:09ت م0216