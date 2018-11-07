سكاكا 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح .واستمع سموه خلال اللقاء, من مدير المكتب عن النتائج التي حققتها أندية المنطقة التي تمثلت في الكثير من المشاركات والمنافسات كان لهم نصيب فيها من ميداليات الفوز .وفي نهاية اللقاء, أعرب سمو نائب أمير الجوف عن تمنياته للجميع بتحقيق مزيد من التقدم في المجالات الرياضية كافة .// انتهى //17:10ت م0217