تونس 29 صفر 1440هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسبدأت بالعاصمة التونسية اليوم أعمال القمة المصرفية المغاربية بمشاركة مسؤولين في القطاع البنكي من تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا.ويهدف الاجتماع، الذي ينعقد مرة كل سنتين، إلى توحيد الجهود بين البلدان الأعضاء على مستوى البنوك المركزية ووضع خطط عمل لتطوير المنظومة البنكية المغاربية وملاءمة ادائها المصرفي مع التطورات التكنولوجية المتقدمة .// انتهى //17:10ت م0218