اقتصادي / بدء أعمال القمة المصرفية المغاربية بالعاصمة تونس
الأربعاء 1440/2/29 هـ الموافق 2018/11/07 م واس
تونس 29 صفر 1440هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واس
بدأت بالعاصمة التونسية اليوم أعمال القمة المصرفية المغاربية بمشاركة مسؤولين في القطاع البنكي من تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا.
ويهدف الاجتماع، الذي ينعقد مرة كل سنتين، إلى توحيد الجهود بين البلدان الأعضاء على مستوى البنوك المركزية ووضع خطط عمل لتطوير المنظومة البنكية المغاربية وملاءمة ادائها المصرفي مع التطورات التكنولوجية المتقدمة .
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17:10ت م
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