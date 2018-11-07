حائل 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أسمى آيات الترحيب بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة الزيارة الملكية الميمونة لمنطقة حائل .وقال سموه في تصريح صحفي " إن منطقة حائل بأرضها وأهلها تعبر عن فرحتها الكبرى بالتشرف بلقاء القائد الوالد وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - مؤكداً قوة اللحمة بين القيادة وأبنائها المواطنين في جميع المناطق.ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية كريمة ودعم سخي لتنمية وتطوير مناطق المملكة كافة وفق رؤية المملكة 2030م ومنها منطقة حائل التي نالت نصيبها من المشاريع التنموية ، ومنها تدشينه - حفظه الله- لعدد من مشاريع المنطقة وتفضله بوضع حجر الأساس لمشاريع أخرى .وأبدى الأمير فيصل بن فهد بن مقرن تفاؤله بمستقبل المنطقة في ظل توفيق الله ثم دعم القيادة الحكيمة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وتكاتف أبناء المنطقة وحرصهم على العمل التكاملي الذي يحقق أهداف رؤية المملكة 2030م ويسهم في نجاح برامج التحول الوطني 2020 ، سائلاً الله أن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يشهدا مزيداً من المنجزات التنموية في مختلف مناطق المملكة .// انتهى //22:35ت م0297