حائل 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الأمير عبد الله بن خالد بن عبد الله مساعد رئيس هيئه تطوير منطقة حائل أن الزيارة الميمونة التي يتفضل بها الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - إلى عدد من مناطق المملكة ومنها منطقة حائل تؤكد اهتمامه وقربه من جميع أبناءه المواطنين في مناطق المملكة كافة وعنايته ورعايته – أيده الله - لمسيرة العمل التنموي .وعد سموه الزيارات الملكية امتداداً لنهج قيادات الدولة منذ قيامها على يد المؤسس الملك عبالعزيز بن عبدالرحمن – رحمة الله .وقال سموه " إن هذا التلاحم الكبير والمشهود منذ قيام هذه الدولة المباركة بين القيادة والشعب يأتي تجسيداً للعقد الاجتماعي الفريد الذي تنعم به بلادنا ولله الحمد وهو ما جعل المملكة العربية السعودية نموذجاً لمكونات الدولة العظيمة التي تفاخر بعطاء قيادتها ووفاء أبنائها حتى أصبح الأمن والآمان والاستقرار والتنمية والتطوير سمة بارزه في النماذج السياسية والوطنية ولله الحمد .وفي ختام تصريحه رحب سموه بهذه الزيارة الميمونة التي ستؤتي ثمارها بالنفع والخير العميم على أبناء المنطقة أسوة بكافة مناطق المملكة داعياً العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان .// انتهى //22:38ت م0298