ظهران الجنوب 29صفر 1440هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسأوقفت بلدية ظهران الجنوب أمس تعديات على مساحة تقدر بأكثر من 9 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء في منطقة المبرح شمال المدينة .وأوضح رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف أن البلدية قامت بإزالة الإحداثيات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية ومباني من الحجر ، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات .// انتهى //22:43ت م0299