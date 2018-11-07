حائل 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واستوشحت حائل وجبال أجا وسلمى ورمال النفود ومحافظات ومدن منطقة حائل ثوب الفرح والبهجة بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لمنطقة حائل .وبالحب والوفاء والفرح استقبل أهالي حائل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله - مرحبين بقائد مسيرة العطاء والنماء مبدين تفاؤلهم بما ستجنيه المنطقة من الخير معتبرين الزيارة نقطة تحول حقيقية في تاريخ المنطقة التي ستحمل الكثير من الخير والتنمية والبناء والانجاز لأبناء حائل .منطقة حائل بالأعلام والصور والعبارات الترحيبية بمناسبة قدومه - أيده الله - واكتست مباني مقرات الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والمعالم والشوارع والميادين حلة خضراء وتزينت بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين " رعاهما الله " .عبارة الترحيب " أهلا وسهلا بسحابة الخير ونبض الشعب سلمان فوق مبنى إمارة المنطقة فيما انتشرت في شوارع حائل والطرق الرئيسية اللوحات الترحيبية بمشاركة أهالي المنطقة الذين أعلنوا الحب الكبير لقائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين .​ // انتهى //22:47ت م0301