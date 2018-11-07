حائل 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسشرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة حائل، الذي أقيم بمناسبة زيارته - أيده الله - للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وفور وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل في منتزه المغواة، كان في استقباله - رعاه الله - صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.// يتبع //22:48ت م0302