عام / خادم الحرمين الشريفين يشرف حفل استقبال أهالي منطقة حائل
الأربعاء 1440/2/29 هـ الموافق 2018/11/07 م واس
حائل 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واس
شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة حائل، الذي أقيم بمناسبة زيارته - أيده الله - للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفور وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل في منتزه المغواة، كان في استقباله - رعاه الله - صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.
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