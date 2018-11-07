واشنطن 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس.وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية قبرص.ورحب الوزير الأمريكي، بتوقيع وزير الخارجية القبرصية، ومساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية ويس ميتشل، على بيان تعزيز وتطوير العلاقة الأمنية الثنائية بين البلدين، الذي يهدف لتعزيز المصالح المشتركة في مكافحة الإرهاب ، وتعزيز الأمن البحري والحدودي ، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.// انتهى //22:50ت م0303