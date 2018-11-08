حفر الباطن 29 صفر 1440 هــ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسقام محافظ حفر الباطن عبد المحسن بن محمد العطيشان ، اليوم ، بجولة تفقدية شملت أحياء وشوارع وميادين المحافظة بعد الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة والمراكز التابعة لها حيث كان في استقباله مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبدالهادي الكناني .ووجه المحافظ الجهات المعنية بتكثيف الأعمال المبذولة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مقدماً شكره لجميع الجهات المشاركة على ما قامت به من تضافر للجهود .بدورها واصلت أمانة حفر الباطن والبلديات التابعة لها أعمالها الميدانية المكثفة بتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول .// انتهى //00:25ت م0327