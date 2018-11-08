عام / محافظ حفر الباطن يتفقد أحياء وشوارع المحافظة بعد هطول الأمطار
الخميس 1440/2/30 هـ الموافق 2018/11/08 م واس
حفر الباطن 29 صفر 1440 هــ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واس
قام محافظ حفر الباطن عبد المحسن بن محمد العطيشان ، اليوم ، بجولة تفقدية شملت أحياء وشوارع وميادين المحافظة بعد الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة والمراكز التابعة لها حيث كان في استقباله مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبدالهادي الكناني .
ووجه المحافظ الجهات المعنية بتكثيف الأعمال المبذولة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مقدماً شكره لجميع الجهات المشاركة على ما قامت به من تضافر للجهود .
بدورها واصلت أمانة حفر الباطن والبلديات التابعة لها أعمالها الميدانية المكثفة بتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول .
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