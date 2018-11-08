فالنسيا 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسحقق فريق فالنسا الإسباني فوزاً مهماً على ضيفه يونغ بويز السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ورفع فالنسيا رصيده إلى 5 نقاط نقلته موقتاً إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يحل في وقت لاحق ضيفاً على يوفنتوس الإيطالي المتصدر (9 نقاط)، فيما وقف رصيد الخاسر عن نقطة واحدة.// انتهى //00:26ت م0328