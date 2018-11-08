موسكو 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسحقق فريق روما الإيطالي فوزه الثالث على التوالي على حساب نظيره سسكا موسكو الروسي بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة ضمن الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.وانفرد روما بالصدارة مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي يلاقي فيكتوريا بلزن التشيكي لاحقاً، فيما تجمد رصيد سسكا موسكو عند 4 نقاط في المركز الثالث .// انتهى //00:27ت م0329