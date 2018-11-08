عمّان 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسبدأت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، أعمال الاجتماع السنوي للمعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية، بمشاركة مجلس أمناء المعهد في دورته الـ 43.ودعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية الدكتورة ماري قعوار، إلى الاستمرار في دعم الأجهزة الإحصائية وتعزيز قدراتها البشرية والمؤسسية وتحديث أنظمتها الاحصائية بحيث تواكب التوجهات العالمية، وتستجيب لاحتياجات المستخدمين.وطالبت في كلمتها خلال حفل الافتتاح، بالتوسع من استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في عمليات بناء ونشر الرقم الاحصائي فضلاً عن توثيق العلاقة بين أجهزة الإحصاء والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لما لذلك من دور مهم للنهوض بالعمل الإحصائي وتوفير الكوادر الإحصائية المؤهلة لسوق العمل، داعية إلى تفاعل أقوى بين الأجهزة الإحصائية العربية والإحصائيين العرب مع المنتديات والمنظمات الدولية المتخصصة.ويشارك في الاجتماع رؤساء الأجهزة الإحصائية من 16 دول عربية بما فيها المملكة العربية السعودية، حيث سيبحث المجلس خلال الاجتماع، تقرير المدير العام حول سير أعمال المعهد خلال عام 2018م، ومشروع إحداث سلك دراسي عن بعد للحصول على شهادة الماجستير في الإحصاء الرسمي، ومناقشة أهداف التنمية المستدامة المرتكز على البشر والمؤشرات والاحتياجات من البيانات ذات العلاقة، وخطة عمل ومشروع موازنة المعهد التقديرية لعام 2019م.// انتهى //00:43ت م0331