الرياض 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واس

اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم من خلال (5) مواجهات جمعت كلاً من المجزل والأنصار في المجمعة، والعروبة مع أبها في الجوف، والجبلين والعين بحائل، والعدالة والشعلة بالأحساء، وأخيراً النهضة والكوكب في الخبر.

وتقاسم فريقا المجزل والأنصار نقاط اللقاء عقب تعادلهم الإيجابي بهدف لمثله ، ليرتفع رصيد المجزل إلى 14 نقطة بينما ارتفع رصيد الأنصار إلى 20 نقطة.

وعلى ملعبه في الجوف، كسب العروبة ضيفه أبها بهدفين دون رد ، ليرتفع رصيد العروبة إلى 14 نقطة في المقابل توقف رصيد أبها عند 22 نقطة.

وضمن الجولة ذاتها، تغلب الجبلين على نظيره العين بهدف وحيد ، ليرتفع رصيد الجبلين إلى 18 نقطة ، فيما بقي العين عند رصيده الحالي 18 نقطة ، وحسم التعادل السلبي مواجهة العدالة مع نظيره الشعلة ليكون رصيد العدالة 13 نقطة بينما ارتفع رصيد الشعلة إلى 12 نقطة.

وحقق الكوكب فوزاً على مضيفه النهضة بهدف دون رد ، ليرتفع رصيده النقطي إلى 10 نقاط في حين بقي النهضة عند رصيده الحالي 9 نقاط .

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