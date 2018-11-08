جدة 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسنظمت إدارة المكتبة العامة بجدة بالتعاون مع إدارة مملكة الأطباء مساء اليوم دورة تدريبية بعنوان " مبادئ الإسعافات الأولية ومهارات التعلم ", ضمن الخدمات المجتمعية التثقيفية بالمكتبة العامة بجدة .وأوضح مدير المكتبة العامة بجدة أحمد بن عبدالغني الثقفي أهمية ترسيخ ثقافة الإسعافات الأولية ومبدأ العمل على الحالات الطارئة ، وطرق التعامل معها والمواقف التي تستدعي التدخل وقت الحاجة والمساعدة قبل وصول الإسعاف والمسعفين، الأمر الذي يزيد من فرص نجاة المصابين - بإذن الله -.وأشار إلى أن شرائح المجتمع المختلفة واستثمار الحس الوطني لتوجيه العمل الجماعي بإيجابية واتزان وبطريقة تسهم في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته، هو أمر وطني يجب التعرف عليه، مثمناً جهود كل من الهلال الاحمر السعودي ومملكة الأطباء وجميع منسوبي المكتبة العامة الذين حضروا، وأشرفوا على التنسيق والتنظيم .وتهدف الدورة إلى تقديم التعليم والتدريب المتميز لكافة شرائح المجتمع وتفعيل دور الشراكة بين القطاع الصحي ووزارة الإعلام لتحقيق الإثراء المتبادل، والمساهمة في تنمية المجتمع، ونشر الوعي الصحي .وأكدت نائبة المدير التنفيذي لإدارة مملكة الأطباء فاطمة السليماني ، بأنه تم تصميم وتنفيذ الحقائب التدريبية للمتدربين بإدارة فريق متخصص بقيادة نخبة من الأخصائيين الصحيين وشارك قسم التعليم بمدارس تعليم البنين والهلال الأحمر السعودي ، بورش العمل والتي تم تقسيمها إلى الانعاش القلبي الرئوي للبالغين والأطفال والرضع كما احتوت ورش التدريب كيفية التصرف في الحالات الحرجة ضمن المحاور التأليه :‏‎ ماهية الاسعافات الأولية ، مهارات المسعف ، الربو ، التكهرب ،الصرع ، الغرق ، الحروق، الاختناق ، الكسور ، الرعاف ، النزيف .وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات الشكر والتقديرعلى المشاركين في البرنامج .// انتهى //01:09ت م0333