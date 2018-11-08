الرياض 29صفر 1440 هـ الموافق 07نوفمبر 2018 م واس

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة الصالات، تحت 20 عامًا، مبارك الشهراني، القائمة الخاصة بالعناصر المستدعاة لخوض المعسكر الداخلي، المقرر له أن يكون في مدينة الرياض غدا وحتى 18 من شهر نوفمبر الجاري.

ويُعد هذا المعسكر المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لخوض تصفيات غرب آسيا المقبلة التي ستكون في إمارة الفجيرة الإماراتية خلال الفترة من 6 وحتى 10 ديسمبر المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عامًا (2019).

وجاءت قائمة اللاعبين عبدالرحمن حكمي، مصعب حبكور، ماجد سلطان، فهد باوزير، سلطان شراحيلي، عبدالعزيز الجهني، مشاري العبيد، عبدالرحمن الاندونيسي، عبدالله جمال، فهد الرديني، عبدالعزيز الحرشان، الوليد الحربي، فهد القاسم، عبدالرحمن الحواس، محمد الجهني، بدر مشبب، محمد مران، نواف الدوسري.

من جانبه تحدث مدير المنتخب ناصر القحطاني عن برنامج المنتخب خلال المعسكر حيث قال: "المرحلة الثالثة التي ستنطلق غدًا الخميس في الرياض تأتي امتدادا للمرحلتين السابقتين التي أقيمت في مدينتي الدمام و الرياض للبرنامج الإعدادي لتجهيز المنتخب السعودي تحت 20 عاماً للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المؤهلة لنهائيات كأس أمّم آسيا لكرة قدم الصالات التي ستقام في 2019م."

وأضاف: "فترة معسكر المنتخب في مدينة الرياض ستستمر عشرة أيام وثم المغادرة إلى جمهورية مصر العربية لإقامة معسكر خارجي يمثل المرحلة الرابعة سيستمر لمدة 16 يوماً وبعدها التوجه الى إمارة الفجيرة لخوض منافسات التصفيات."

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