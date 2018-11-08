تورينو 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واس

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا على يوفنتوس الإيطالي بالدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات بالمسابقة .

وأنعش مانشستر آماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، ورغم الخسارة ظل يوفنتوس في الصدارة برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد، فيما احتل بلنسية المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وظل يونج بويز بالمركز الأخير بنقطة واحدة .

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