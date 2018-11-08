رياضي / دوري أبطال أوروبا : بايرن ميونخ يفوز على أيك أثينا اليوناني
الخميس 1440/2/30 هـ الموافق 2018/11/08 م واس
ميونخ 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واس
فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على أيك أثينا اليوناني بهدفين دون رد اليوم في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم .
وبذات المجموعة تعادل بنفيكا البرتغالي مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف لكل منهما .
وارتفع رصيد بايرن إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه أياكس، فيما احتل بنفيكا المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وظل أيك في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط .
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