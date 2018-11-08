ميونخ 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واسفاز فريق بايرن ميونخ الألماني على أيك أثينا اليوناني بهدفين دون رد اليوم في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم .وبذات المجموعة تعادل بنفيكا البرتغالي مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف لكل منهما .وارتفع رصيد بايرن إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه أياكس، فيما احتل بنفيكا المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وظل أيك في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط .// انتهى //01:18ت م0336