مانشستر 29صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واس

اقترب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من الصعود لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة السادسة بفوزه على ضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني بستة أهداف دون رد اليوم في الجولة الرابعة للمجموعة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 9 نقاط في الصدارة، فيما احتل شاختار المركز الأخير بنقطتين.

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